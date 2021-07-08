الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:16 ص

أصالة نصري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها - فيديو

نمنم


الوكيل الإخباري - صدمت الفنانة السورية أصالة، الجمهور بإطلالتها الجديدة والجرئية.

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فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لها وهي تستعرض قصة شعرها القصير.


من جهة أخرى، عبّرت أصالة عن محبتها لمصر من خلال أغنية جديدة طرحتها على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، تحمل عنوان "بنحبك".


وعلّقت أصالة بالقول: "إلى أهل مصر المحروسة.. بنحبك".
أغنية "بنحبك" من كلمات عبدالله حسن، ألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي عمرو صلاح، وقد بدأت الأغنية تحقق رواجاً كبيراً بين الجمهور، حيث حصد الفيديو الخاص بالأغنية حوالى مليون و300 ألف مشاهدة.

 

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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