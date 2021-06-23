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الأربعاء، 23-06-2021 03:12 م

أصالة نصري تثير ضجة في أحدث ظهور لها - صور

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل بعد نشرها صورة لها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، من جلسة تصوير غريبة خضعت لها مؤخراً، وبدت في الصورة وكأنها تصرخ وعلّقت: " الحياة فرصه لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا..".

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة مؤيدين للأفكار المجنونة في الصور، ومثنين على جمالها.


وكان قد علم موقع "الفن" أن أصالة تفكر في تصوير أغنية "بنحبك" التي غنتها سابقاً لمصر، على طريقة الفيديو الكليب قريباً.


وكانت أصالة قد تصدرت مؤشرات البحث بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد حضورها حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسكيا عازار الذي أقيم قبل أسبوعين وتألقت بفستان أحمر وفي غنائها أثناء الحفل أغنية "يسمحولي الكل".

 




 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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