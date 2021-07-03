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السبت، 03-07-2021 02:48 م

أصالة نصري تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

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الوكيل الإخباري - تضامنت المطربة السورية أصالة نصري، مع أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تعيشها بعد تسريب مقطع صوتي لوالد زوجها.

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ووجهت أصالة رسالة دعم لشيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وقالت أصالة في رسالتها: "شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع".


وتابعت أصالة:"نحن ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمثله.. ولا الشرّ الكبير بآخر.. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم.. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

 

المصدر - نواعم 

 

 




 

 


 

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