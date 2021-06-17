أصيب الفنان باسل حيدر بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري باسل حيدر أصيب بفيروس كورونا بعد تدهور صحته يوم أمس، حيث إتصل بأحد المراكز الطبية لإسعافه، بعدما أصيب بأعراض قوية، ليجري مسحة وتكون النتيجة إيجابية.

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وكان تواجد حيدر في منزله بشكل طبيعي، ليتفاجأ بتراجع صحته دون سابق إنذار قبل أن يتم إسعافه على عجل.



نشير إلى أن باسل حيدر أنهى تصوير مشاهده في عشارية "الضفدع" قبل أيام.

وسبق لعدد من الفنانين السوريين أن أصيبوا بالفيروس منهم هناء نصور، ديمة بياعة، مصطفى الخاني، سوسن ميخائيل، أمل عرفة وجفرا يونس إضافة إلى الكاتب سمير هزيم والمخرج محمد فردوس الأتاسي اللذان فارقا الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

المصدر - الفن