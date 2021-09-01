أعراض صحية تصيب نادين نسيب نجيم

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعليقاً ساخراً عما يصيبها في حال فرغت سيارتها من البنزين، خاصة خلال الأزمة التي يتعرض لها لبنان مؤخراً من إنقطاع في المحروقات وتدهور الأوضاع الإقتصادية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت نادين قائلة : الوضع حالياً : بس شوف عيار البنزين وصل للنصّ بسكّوا ركبي معدتي بتشدّ وبحس نهاية الدني".

الجدير بالذكر، أن مسلسل صالون زهرة والذي تقوم ببطولته نادين تصدر الترند في السعودية خلال أيام من إطلاقه، وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم في بداية القصة وشوقهم لمشاهدة المزيد منه.

المصدر - الفن