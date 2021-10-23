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السبت، 23-10-2021 11:43 ص

أغنية ختام مهرجان الجونة ٢٠٢١ تظهر إبداع نجوم ونجمات الحفل - فيديو

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الوكيل الإخباري - "متعلق بيكي" أغنية الفنان المصري أحمد الروبي أطلقت في ختام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وتم عرضها لأول مرة في حفل الختام الذي أقيم في الساعات القليلة الماضية.

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مهرجان الجونة أطلق فيديو كليب "متعلق بيكي" للنجم أحمد الروبي، وقد شارك في الأغنية مجموعة كبيرة من النجمات من بينهن الفنانة يسرا التي تظهر في بداية الفيديو مع أحمد الروبي، واعتمد الكليب على ظهور العديد من النجمات حيث خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار برقصها في الفيديو كليب.

 

وظهرت كذلك كل من الفنانة هدى المفتي، وشيرين رضا، و صبا مبارك، ولم يتوقف ظهور النجمات عند هذا الحد بل أطلت كذلك الإعلامية ريا أبي راشد، والفنانة نور، ليختتم الفيديو بظهور الفنانة هند صبري.

 

 

 

 

المصدر - هي

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