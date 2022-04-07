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الخميس، 07-04-2022 11:08 ص

أغنية ستو انا لأكرم حسني تثير تفاعل المتابعين وتحصد الملايين-صورة

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الوكيل الإخباري - أطلق الفنان أكرم حسني أغنية "ستو انا" في مسلسله مكتوب عليا ضمن المسلسل الرمضاني الحالي.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل ومحبو أكرم مع الأغنية بشكل كبير، فنشر عدد منهم مقاطع فيديو وهم يرددون الاغنية وبذلك تصدر أكرم حسني الترند على أحد المواقع بأكثر من 148 مليون مشاهدة، كما وصل عدد المشاهدات لوسم "ستو أنا" إلى 16 مليون مشاهدة منذ لحظة إطلاقها وحققت الأغنية بعد 6 أيام من إطلاقها 180 مليون مشاعدة على يوتيوب.

 


 

 

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