أغنية ولهان لراشد الماجد تتخطى الـ100 مليون مشاهدة

الوكيل الإخباري-تشهد أغنية ولهان للفنان السعودي راشد الماجد نجاحاً باهراً فهي تخطت المئة مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك رغم ابتعاد الفنان عن الساحة الفنية منذ مطلع هذا العام لأنه اختار ان يعيش فترة راحة نتيجة لارهاق في حباله الصوتية.



ولاحظ محبو الماجد ابتعاده عن حفلات الخليج في الفترة الاخيرة

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أغنية ولهان من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتقول كلماتها: "تضيق.. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك لاْ انته عرفت اللي بلاني من الشوق ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك".

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