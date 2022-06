أفلام أحمد حلمي وتوم كروز يتنافسان على شباك التذاكر في السعودية

الوكيل الإخباري-بعد تصدره شباك التذاكر السعودي لعدة ايام، يتنافس فيلم "واحد تاني " لأحمد حلمي على شباك التذاكر في السعودية مع فيلم النجم العالمي توم كروز "Top Gun: Maverick"، حيث يحل فيلم توم كروز في صدارة الافلام ويليه فيلم "واحد تاني" في المركز الثاني.

وجاء في المركز الثالث بالقائمة الفيلم الهندي «Vikram» تأليف وإخراج لوكيش كاناجاراج، أما جاء في الفيلم الرابع فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، وعاد إلى المركز الخامس فيلم «Harry Potter & The Chamber of Secrets».



وحقق فيلم «واحد تاني» إيرادات في شباك التذاكر المصري خلال 5 أسابيع وصلت لـ56 مليون جنيه، بينما حقق فيلم «Top Gun: Maverick» إيرادات وصلت لـ599 مليون دولار، من بينهم 265 مليون دولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

