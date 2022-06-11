السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

السبت، 11-06-2022 11:48 ص

أفلام أحمد حلمي وتوم كروز يتنافسان على شباك التذاكر في السعودية

8380112_1654933087


الوكيل الإخباري-بعد تصدره شباك التذاكر السعودي لعدة ايام، يتنافس فيلم "واحد تاني " لأحمد حلمي على شباك التذاكر في السعودية مع فيلم النجم العالمي توم كروز "Top Gun: Maverick"، حيث يحل فيلم توم كروز في صدارة الافلام ويليه فيلم "واحد تاني" في المركز الثاني.

اضافة اعلان


وجاء في المركز الثالث بالقائمة الفيلم الهندي «Vikram» تأليف وإخراج لوكيش كاناجاراج، أما جاء في الفيلم الرابع فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، وعاد إلى المركز الخامس فيلم «Harry Potter & The Chamber of Secrets».


وحقق فيلم «واحد تاني» إيرادات في شباك التذاكر المصري خلال 5 أسابيع وصلت لـ56 مليون جنيه، بينما حقق فيلم «Top Gun: Maverick» إيرادات وصلت لـ599 مليون دولار، من بينهم 265 مليون دولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
196201

وائل كفوري يغني فى قطر 17 حزيران

Nancy_Ajram

عمل فني جديد يجمع نانسي عجرم و رامي جمال

8888888888888

فنان عالمي ينجو من محاولة اغتيال .. صورة

جوني-ديب

جوني ديب يعلن تفاصيل إصدار ألبومه الغنائي الجديد

جج

جاستن بيبر يصدم جمهوره:أصبت بشلل في وجهي - فيديو

1999267a-c5a5-4cb5-864a-c49f53838cab

نصائح غريبة من سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

أخبار متعلقة
D-jodfbXkAETw00

مهرجان "كان" يمنح توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية -صورة