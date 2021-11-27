ألبوم أديل 30 يحقق أرقاماً قياسية

الوكيل الإخباري - تحطم النجمة العالمية أديل الارقام القياسية من خلال تسجيل ألبومها الجديد، 30 الذي انتظره الفانز لأكثر من ست سنوات، رقم الألبوم الأسرع مبيعًا لعام 2021 في الأسبوع الأول من صدوره. تجاوز ألبوم أديل 30 البوم Voyage لفرقة Abba السويدية، محققاً 261000 عملية بيع في الايام السبعة الاولى وذلك وفقاً لبيانات الـUK Charts.

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الألبوم ، الذي يأتي بعد انفصالها عن زوجها السابق سيمون كونيكي، هو أيضًا أكبر أسبوع لألبوم منذ البوم Ed Sheeran's لـDivide في عام 2017.

حازت الأغنية المنفردة الأولى للألبوم، Easy On Me، على المركز الاول للأسبوع السادس على التوالي في الـUK Charts.

المصدر - الفن