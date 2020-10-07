أمل عرفة تعلن إعتذارها رسمياً عن مسلسل الكندوش

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اعتذارها وبشكل رسمي عن مسلسل "الكندوش" .
حيث انها قالت :"تم اعتذاري رسمياً عن بطولة مسلسل ( الكندوش) كل التوفيق لفريق العمل".
تم اعتذاري رسمياً عن بطولة مسلسل ( الكندوش)— Amal Arafa (@AmalArafaa) October 6, 2020
كل التوفيق لفريق العمل🌹
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة