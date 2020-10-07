أمل عرفة تعلن إعتذارها رسمياً عن مسلسل الكندوش

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اعتذارها وبشكل رسمي عن مسلسل "الكندوش" .

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حيث انها قالت :"تم اعتذاري رسمياً عن بطولة مسلسل ( الكندوش) كل التوفيق لفريق العمل".







تم اعتذاري رسمياً عن بطولة مسلسل ( الكندوش)

كل التوفيق لفريق العمل🌹 — Amal Arafa (@AmalArafaa) October 6, 2020

المصدر : الفن

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