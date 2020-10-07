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الأربعاء، 07-10-2020 10:07 ص

أمل عرفة تعلن إعتذارها رسمياً عن مسلسل الكندوش

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن اعتذارها وبشكل رسمي عن مسلسل "الكندوش" .

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حيث انها قالت :"تم اعتذاري رسمياً عن بطولة مسلسل ( الكندوش) كل التوفيق لفريق العمل".



 

المصدر : الفن 

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