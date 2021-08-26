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الخميس، 26-08-2021 04:41 م

أمل عرفة تعلن انسحابها من مسلسل حارة القبة والسبب ؟ - فيديو

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الوكيل الإخباري-ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعلان الممثلة السورية أمل عرفة انسحابها عن مسلسل "حارة القبة "بجزئه الثالث ونشرت بيان طويل على صفحاتها الخاصة فسرت فيه لماذا اتخذت هذا القرار وهاجمت المنتجين الذي لا يقدرون موهبة وتاريخ الممثل الذي يعملون معه ويذرعون بحجج مثل الحرب والوضع الاقتصادي لكي لا يعطيه حقه في حين انه هو يحصل على أموال عديدة.

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كما كشفت حقائق صادمة عن عمل الممثلين في هذا المجال وعن تفاصيل صدمت البعض .

 

الفن

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