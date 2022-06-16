أمل عرفة تهنئ ابنتها بيوم ميلادها .. صورة

الوكيل الإخباري-هنأت النجمة السورية أمل عرفة ابنتها سلمى عمايري بمناسبة يوم ميلادها ونشرت أمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لابنتها سلمى وعلّقت عليها:" العمر كلو يا ماما وافرح فيكي وشوفك ناجحة وراسك مرفوع.. عيد ميلاد سعيد سلمى".

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ولفتت سلمى عمايري الأنظار بإطلالتها المميزة وعفويتها حيث أصبحت شابة بغاية الأناقة والجمال.



وتفاعل متابعي وزملاء وأصدقاء امل مع التهنئة وتمنوا لابنتها الصحة والسعادة والعمر المديد والنجاح والتفوق.

سيدتي

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