الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

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الإثنين، 30-08-2021 03:46 ص

أمل عرفة في الجزء الثالث من حارة القبة رسمياً

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الوكيل الإخباري  -  تصاعد الدخان الأبيض من كواليس مسلسل "حارة القبة"، إذ أكّدت "شركة عاج الإنتاج الفني  انضمام النجمة أمل عرفة نهائياً إلى بطولة الجزء الثالث من كتابة أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

وجاء التأكيد بعد وصول الشركة المنتجة والفنانة السورية إلى نقطة التقاء ترضي الطرفين، بعد مفاوضات شهدت بعض الشد والجذب، وإعلان الأخيرة اعتذارها عن عدم آداء شخصية "إخلاص" شقيقة "أبو العز" (عبّاس النوري).

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وبحسب مجلة لها ،" فإنّ المفاوضات المثمرة كانت قائمة على تمسك كلا الطرفين بالآخر، لا سيما أنّ دور "إخلاص" من الأدوار الصعبة درامياً، والتي تغري الممثل لأدائها، كما تحتاج إلى أدوات تمثيلية من العيار الثقيل.


وسبق أنّ وقفت عرفة أمام كاميرا المخرجة شربتجي في عدد من أبرز الأعمال الدرامية السوريّة، على رأسها: "غزلان في غابة الذئاب" (تأليف فؤاد حميرة عام 2006)، و"أسعد الوراق" (تأليف هوزان عكو عام 2010)، و"تخت شرقي" ( تأليف يم مشهدي عام 2010).


وقدّمت "شركة عاج للإنتاج  الفني" نخبة من أهم المسلسلات في الدراما السوريّة والعربية، منها: "ليالي الصالحية" و"باب الحارة" و"قاع المدينة" و"زمن العار" و"اسعد الوراق" و"الغفران".

 

لها 

 

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