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السبت، 03-10-2020 01:26 م

أميتاب باتشان يعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته

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الوكيل الإخباري _ كشف النجم الهندي أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن قراره بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.

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حيث انه نشر صورة له ظهر فيها مرتديا "الشريطة الخضراء"، وارفق الصورة بتعليق قال فيه : "أصبحت متبرع أعضاء.. أرتدي الوشاح الأخضر لقداسته".


يشار إلى أن باتشان وإبنه الممثل، أبهيشيك باتشان، وزوجته الممثلة، أيشواريا راي وابنتهما، أصيبوا جميعا بفيروس كورونا المستجد، ولكنهما شفوا جميعا منه.

المصدر : الفن 

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