الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

الشبول: الإنفاق على الصحف الورقية من الخزينة "غير وارد".. والحكومة هي مصدر المعلومة

راصد جوي : منخفض جوي وامطار غزيرة الاسبوع القادم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

الثلاثاء، 15-02-2022 12:42 م

أميرة هاني تكشف أسباب فسخ خطوبتها

202111100950465046


الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الشابة أميرة هاني عن فسخ خطوبتها بعد أشهر قليلة على احتفالها بها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

اضافة اعلان

 

وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، منشوراً أعلنت فيه فسخ خطوبتها، وجاء فيه: "بعد خلافات دامت شهوراً وكان آخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب، قررت أبلغكوا إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر العام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو أننا اتفقنا أن لا نتفق! أتمنى له الخير وربنا يوفق الجميع". وأضافت: "فقرار إني أبقى single، استنيت مخصوص أبلغكوا النهاردة happyvalentinesday، وشكراً لكل اللي باركولي بس ياريت محدّش ينزل صورنا وأكيد ربنا بيعمل كل الخير".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
56b902289d05174da9a27dd42507fa12

سوسن بدر ستلعب بطولة مسرحية رحلة المداحين

دنيا-سمير-غانم-1

دنيا سمير غانم تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها - صورة

9924558_1459281889

شاهد..قصي خولي يكشف عن ملامح ابنه للمرة الاولى

370704_0

شاهد..محمد رمضان يحتفل بـ 5 مليار مشاهدة على تيك توك

7633435341630612295

شعور هند صبري بعد انفصال والديها - فيديو

a943b5c02979ed921c399e40a12c834232016af5-150221122754

شاهد - تامر حسني يضع حداً لشائعات إنفصاله

أخبار متعلقة
Nada-Rahmy-1

ندى رحمي تعلن انفصالها

_105572297_gettyimages-453980635 (1)

بعد شقيقه بأشهر قليلة وفاة شقيقة المخرج خالد يوسف

4480216-123771921

حمو بيكا يرد بأسلوبه على تصريحات شمس

6-2-2022_23_42_08_GomhuriaOnline_321644183728

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

2020_8_31_12_21_1_784

نادية مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية من كورونا

155806-15952867724912094

تطورات الحالية الصحية للفنانة عفاف مصطفى