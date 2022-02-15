أميرة هاني تكشف أسباب فسخ خطوبتها

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الشابة أميرة هاني عن فسخ خطوبتها بعد أشهر قليلة على احتفالها بها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

اضافة اعلان

وكتبت أميرة عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، منشوراً أعلنت فيه فسخ خطوبتها، وجاء فيه: "بعد خلافات دامت شهوراً وكان آخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب، قررت أبلغكوا إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر العام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو أننا اتفقنا أن لا نتفق! أتمنى له الخير وربنا يوفق الجميع". وأضافت: "فقرار إني أبقى single، استنيت مخصوص أبلغكوا النهاردة happyvalentinesday، وشكراً لكل اللي باركولي بس ياريت محدّش ينزل صورنا وأكيد ربنا بيعمل كل الخير".



لها