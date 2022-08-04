أمير المصري يشارك ببطولة مسلسل جديد "مجنونة بيك"

الوكيل الإخباري-يواصل الممثل أمير المصري تصوير مشاهده في مسلسل "مجنونة بيك"، الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويقوم ببطولته بالاضافة اليه الممثلين آدم الشرقاوي، مريم الخشت و شريف نور الدين.



الحوار من تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بو عيد ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

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في سياق آخر، أداء أمير المصري في فيلم ليمبو عام 2020، الذي جسد فيه موسيقيًا سوريًا على جزيرة اسكتلندية نائية في انتظار سماع نتيجة طلب لجوئه، مكّنه من الحصول على جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا في اسكتلندا في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

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