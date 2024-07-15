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الإثنين، 15-07-2024 12:04 م

أمير كرارة يستعد لأعمال سينمائية جديدة

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري أمير كرارة لخوض عدة تجارب جديدة في عالم السينما، بعد تأكيد غيابه عن موسم دراما رمضان المقبل، حيث كان غيابه مفاجأة لجمهوره.

وتداولت الصحف المصرية أنباء عن تجهيز كرارة لفيلم جديد، من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال عدة أسابيع، وسيتم إزاحة الستار عنه خلال موسم عيد الفطر المقبل. وتعاقد أمير كرارة على فيلم آخر، حرص مع فريق العمل على التكتم عن تفاصيله، لحين الانتهاء من تحضيره وتصويره، والإعلان عنه بشكل رسمي.

وقدم كرارة "بيت الرفاعي" في الموسم الرمضاني الماضي، والذي سلط الضوء على قضايا تجارة الآثار.

وكان العمل من بطولة أحمد رزق، وسيد رجب، وصفاء الطوخي، ومن تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال. وآخر أعماله السينمائية فيلم "البعبع"، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وشارك في العمل كل من ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، باسم سمرة، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ورحاب الجمل.

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