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الخميس، 07-04-2022 02:03 م

أمير كرارة يشارك المتابعين كواليس مسلسل العائدون - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري أمير كرارة صورة جديدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة.

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وظهر الممثل أمير كرارة من كواليس مسلسله الجديد "العائدون" الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي من كتابة باهر دويدار وأخراج أحمد نادر جلال.

 

الجدير ذكره أن مسلسل "العائدون" هو الجزء الثاني من "هجمة مرتدة" يشارك في المسلسل إلى جانب أمير كرارة، كل من أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل وصبري عبد المنعم.

 


 

 

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