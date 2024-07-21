أمير كرارة يكشف أحدث أعماله السينمائية

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري أمير كرارة، لخوض تجربة جديدة في عالم السينما، بعد تأكيد غيابه عن ماراثون دراما رمضان 2025.



وكشف كرارة، عبر وسائل إعلام مصرية، أن الفيلم يحمل عنوان "الشاطر"، ومن المتوقع تغيير اسمه خلال الفترة المقبلة، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وسيتم التصوير خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

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وآخر أعمال أمير كرارة السينمائية فيلم "البعبع"، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وشارك في العمل كل من ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، ورحاب الجمل.



وقدم كرارة "بيت الرفاعي" في الموسم الرمضاني الماضي، والذي سلط الضوء على قضايا تجارة الآثار، وكان العمل من بطولة أحمد رزق، وسيد رجب، وصفاء الطوخي، ومن تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



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