أمير كرارة يكشف تعرضه للطرد من موقع التصوير أمام عادل إمام!

الوكيل الاخباري - تجمع العديد من الذكريات الخاصة الفنانين الشُّبان بالفنان المصري، عادل إمام، الذي يوافق اليوم 17 مايو/ أيار الجاري، عيد ميلاده الـ81، ومنهم أمير كرارة، بطل مسلسلات "كلبش" و"الاختيار".





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وكشف كرارة في لقاء سابق له مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني، أنه تعرض وهو في بداياته الفنية للطرد من موقع التصوير أمام عادل إمام.

وعن كواليس الموقف، أشار إلى أنه كان من المفترض أن يؤدي مشهدا صغيرا أمام عادل إمام، ولكن بسبب شعوره بالتوتر وهو أمامه، لم يتقن المشهد، ليقوم مخرج العمل بطرده قائلا له: "أنت مفيش خالص".



وأكد أمير كرارة أن ذلك الموقف حفزه على أن يجتهد في عمله حتى وصل إلى ما فيه الآن من نجاح وشهرة.



ولم يفصح كرارة عن اسم ذلك المخرج واكتفى بالإشارة إلى أنه رحل عن عالمنا.

يشار إلى أن اسم أمير كرارة أصبح متداولا على محرك البحث "غوغل" مؤخرا، بعد هجوم الفنانة المصرية مها أحمد عليه بسبب "عدم مساعدته لها فنيا".



وقالت مها أحمد في منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل: إن كرارة عندما كان في بداياته الفنية كان يتمنى أن يصافحها، ويقول لها "يا أستاذة"، ثم بعد مرور سنوات طلبت منه العمل سويا، فكان رده عليه أن "الدور ينادي صاحبه"، ما جعلها تشعر بالندم الشديد على طلبها منه، ومرت، حسب تعبيرها، بأسود أيام حياتها، وبكت وعاشت في اكتئاب.



وكان آخر أعمال أمير كرارة الفنية مسلسل "نسل الأغراب"، الذي شاركه بطولته الفنان أحمد السقا، وأخرجه محمد سامي، وعرض خلال شهر رمضان.

سبوتنيك