أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا.. فيديو

الوكيل الاخباري - في مقابلة مع برنامج MBCTrending، الذي يذاع على فضائية mbc4، نفى الفنان المصري أمير كرارة حدوث أي مشاكل في كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يعرض في رمضان المقبل، أو خلافات بينه وبين الفنان أحمد السقا، مؤكداً أن كل ما قيل هو شائعات مغرضة.

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وأوضح كرارة أن قرار مشاركته في "نسل الأغراب" كان صعباً بالنسبة له، وأضاف: "فكرت إيه ممكن يتعمل بعد «الاختيار» ومنسي، مسلسل كسر العالم، وردود فعله وصلت للعالم كله، لكل الأطفال وكل بيت وأب وأم. لقيت معنديش حل يا إما أغير 180 درجة عشان الجمهور اللي بيتفرج عليا ما يبتديش يمل مني".



وأضاف: "ما كنتش متخيل ممكن أعمل صعيدي في يوم من الأيام، مش عشان حاجة، أنا بأحب الصعيدي جداً، لكن هو مسؤولية، لو ما طلعش صح حيبقى شكلنا غريب".

وكشف أمير عن أنه واجه في البداية صعوبة في أداء اللهجة الصعيدية، وقال: "طبعا معانا أستاذ عبد النبي الهواري، راجل محترم جدا كان معانا في موضوع اللهجة. قعدت أول كذا يوم وأنا شغال حاسس إني بأتكلم بطريقة غريبة وخايف".



وعن حقيقة كون المسلسل من النوعية الرومانسية، قال: "لما تتفرجوا على المسلسل كامل حتعرفوا إنه فعلا رومانسي لكن بشكل مختلف. على قد ما الاثنين جبروت وما عندهمش قلب ولا رحمة، لكن في حتة الرومانسية في حبهم لـ«جليلة» (مي عمر)، في جانب رومانسي كبير".



وعن مشاهد الأكشن في "نسل الأغراب"، قال: "الأكشن كان أسهل حاجة بالنسبة لنا. بقالنا سنين بنشتغل أكشن والحمد لله ربنا مدينا الصحة نعمل حاجة شبه ده. ومعانا أحمد السقا مش محتاجين نتكلم عن الأكشن. الأكشن السنة دي مختلف، بالعصيان وفي قوة غاشمة."



مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومحمد مهران.





لها