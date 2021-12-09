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الخميس، 09-12-2021 12:00 م

أمينة خليل تتعرض لانتقادات بعد حوارها مع أنس بوخش

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الوكيل الإخباري - تسبب حلقة الفنانة أمينة خليل في برنامج "AB Talks" في توجيه انتقادات لاذعة لها لاعتمادها على اللغة الإنكليزية في الرد على أسئلة الإعلامي أنس بوخش.

وتركزت انتقادات متابعي البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول إكثار أمينة خليل من العبارات الإنكليزية، لوصف مواقف وتجارب مرت بها في حياتها.

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كما قارن البعض بين حوار محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي مع الإعلامي عمرو أديب، وحرصه الشديد على تجنب الكلمات الإنكليزية، وحديث أمينة مع أنس بوخش، رغم كونها تقدم أعمالاً مصرية باللغة العربية، وهو ما اضطر صناع البرنامج لوضع ترجمة بالعربية للحوار.


إلا أن بعض المتابعين دافعوا عنها، مبررين حديثها بالإنكليزية إلى تلقيها تعليمها بتلك اللغة، واعتمادها عليها في التفكير، وهو ما يجعلها أول لغة تنطق بها حين تجيب على الأسئلة.

 

المصدر - لها 

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