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الإثنين، 14-03-2022 04:00 م

أمينة خليل تروج لدورها في العائدون - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية امينة خليل بوستر مسلسل العائدون الذي تشارك بطولته مع الممثل المصري امير كرارة، علقت امينة خليل على البوستر قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين (العائدون) رمضان 2022".

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المسلسل الذي يتطرق الى ارهاب داعش في مصر بين 2018-2020 يتم تصويره في عدد من بلدان اوروبا.


نشر امير كرارة صور من كواليس المسلسل والتحضيرات التي يشهدها وسط الثلوج، وهي صورة جمعته مع الممثلة امينة خليل.


حرص العديد من الممثلين والمشاهير على تقديم التهنئة للثنائي على المسلسل الجديد من بينهم بيتر ميمي واحمد صلاح حسني.

 


 

 

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