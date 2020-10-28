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الأربعاء، 28-10-2020 09:01 ص

أمينة خليل تكشف حقيقة حضورها الجونة وهي مصابة بـ كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تعافيها من فيروس كورونا قبل ايام من مهرجان الجونة ، وذلك بعد ان اثارت انباء حول حضورها مهرجان الجونة وهي مصابة بفيروس “كورونا” جدلا كبيرا .

حيث انها قالت : “عايزة أقولكم وأصلحلكم أي معلومة أنا معنديش كورونا دلوقتي، أنا كان عندي كورونا أول الشهر، وقعدت وقتها 14 يوم معزولة في البيت، وبعدها عملت كذا تحليل (بي سي آر)، والحمد لله كلهم طلعوا سلبي”.

وأضافت: “عشان كده أنا دلوقتي موجودة في المهرجان، فلكل الناس اللي بتطلّع عليا إشاعات بأن أنا واحدة مستهترة وجايه المهرجان، فدي مش شبهي، وعمري ما هعمل كده أبداً .. كورونا مسؤولية كبيرة جداً يا جماعة، خلوا بالكم، احموا نفسكم، وخلوا بالكم من عائلتكم وحبايبكم، وبطلوا تطلّعوا إشاعات”.

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المصدر : الامارات نيوز 

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