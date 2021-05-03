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الإثنين، 03-05-2021 01:58 م

'أم الديب' تكشف تفاصيل مسلسل 2020 بمشاركة نادين نجيم وقصي خولي

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الوكيل الاخباري - ممثلة لبنانية، ابنة مدينة زحلة البقاعية "جارة الوادي"، والدها الكاتب المسرحي، خليل كعدي. شاركت رندة كعدي في المسار الدرامي المعروف بالعربي المشترك فأبدعت، وما إن انتصفت مسلسلات شهر رمضان حتى حملت لقب أفضل ممثلة لهذا الموسم.

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لعبت كعدي دور الأم في مسلسل "2020"، واستطاعت من المشهد الأول أن تحشد جمهوراً عربياً، متابعاً لهذا النوع من الدراما، يزيد بالطبع عن مجموع المتابعين للدراما اللبنانية المحلية، ويؤكد من دون أدنى شك أحقية هذه الممثلة في رسم طريق مستقبلي واعد لها في عالم الدراما.

 

"أم الديب" في مسلسل 2020، اعتمدت على دور الأم المغلوب على أمرها، في مجتمع يفيض كذباً وفقرا، تحاول إصلاح ذات البين بين أولادها الثلاثة من دون جدوى.


ارتدت كعدي دور الأم البسيطة من دون أخطاء تُذكر، وتحافظ على إيقاع درامي مرتفع. تتناغم مع قصي خولي ومحيطها في المنزل، والحي الشعبي الفقير الذي تسكنه.

وأهدت كعدي نجاحها للبنان، وللسلام الكوني وللشعب اللبناني والعربي.

* أي أم في المسلسلات تشبه رندة كعدي؟
أجابت "كلهن يشبهنني وتتميز كل أم في المسلسلات بنبضها كيف تفرح وكيف تحزن فالأم هي إطار والصورة داخلها تختلف ولكل أم خصوصيتها".
وأضافت: "حاولنا في مسلسل 2020 أن نقدم صورة الأم الملتزمة بالمبادئ والقيم".


وتابعت: "أكرمني الله في هذا الشهر الفضيل بردود فعل النجاح في أعمال ثلاثة قمت بها لأول مرة مع شركات الإنتاج الثلاث، الصباح في 2020، وإيغل في مسلسل للموت ونديم مهنا في مسلسل راحوا.. والحمد لله تلقينا رضى المشاهد العربي واللبناني الذي نكن له الاحترام والمودة".

 

وعن عملها إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قالت كعدي: "نجمة ملكة بأخلاقها وبأدائها وبتواضعها ويهمها نجاح العمل، فمشاهدنا أنا و(حياة) كانت لحظات حلوة أمام الكاميرا وخلف الكواليس مع (حياة) و(صافي) والفريق بشكل عام".


وتابعت: "أما النجم قصي خولي الموهوب في الأداء، فزاد على مسيرتي عملا محترفا، حتى أن البعض شبهنا بالملاحم لشدة التلاحم بالأداء.. تجربة التمثيل مع قصي أتمنى إعادتها".


سكاي نيوز

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