أنباء بعودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب .. وأول تعليق من الفنانة

الوكيل الإخباري- أكدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عدم صحة الأنباء المتداولة حول عودتها لطليقها حسام حبيب، ونفت الأمر جملة وتفصيلاً.



تم تداول أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.



وأصدرت شيرين بياناً صحافياً تؤكد من خلاله احترامها وتقديرها للفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم مصداقية مسألة العودة تماماً.



وأشارت في البيان إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح أعمال غنائية جديدة، وإحياء حفلات فنية.



وأهابت شيرين بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بحياتها الشخصية.

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