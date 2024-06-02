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الأحد، 02-06-2024 02:44 م

أنباء عن إصابة سمية الألفي بعد احتراق شقتها

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق في منزل الممثلة المصرية سمية الألفي، ما أدى إلى إصابتها، حسب تقارير صحفية ، اليوم الأحد.

وقالت التقارير إن حريقاً اندلع في شقة سكنية بالجيزة وتبين أنها شقة سمية الألفي.

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والتهمت النيران محتوياتها وتسبب في اختناق الألفي التي حصلت على إسعافات ونقلت إلى مستشفى لإخضاعها لبعض الفحوصات الطبية.
وتمكن عمال الإنقاذ من احتواء الحريق، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بسيارات إطفاء.

 

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