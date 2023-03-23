أنباء عن تدهور صحة أيمن زيدان

الوكيل الإخباري- مر حوالي الشهر على وفاة الممثل السوري شادي زيدان ، شقيق الممثل ايمن زيدان الذي شارك متابعيه حزنه وغصته ووجعه لفراق شقيقه الاصغر الذي اصيب بعارض صحي مفاجئ.

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وبعد مرور اسابيع على وفاة شادي، انتشرت اخبار تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لـ ايمن الذي لم يتقبل حتى الآن حقيقة وفاة شقيقه.



وبحسب ما ورد في موقع "الفن"، فإن الشائعات التي انتشرت عن ايمن تقول انه حاليا في "حالة صعبة جداً".



وتابع المصدر ان ايمن يمر في مرحلة إكتئاب، إنعكست على صحته الجسدية، اذ ان الممثل الشهير بات بالكاد يأكل أو ينام، و يقضي وقته في التدخين وشرب القهوة، وذلك رغم محاولة أولاده وشقيقه الممثل وائل زيدان الإنتباه الى صحته.



وبالرغم من كمية الحزن التي يعيشها ايمن زيدان اثر فقدان شقيقه، الا ان اي من المصادر الرسمية لم تؤكد تدهور صحة ايمن زيدان، لذا تبقى هذه الاخبار ضمن اطار الشائعات.

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