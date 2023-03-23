الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 02:21 م

أنباء عن تدهور صحة أيمن زيدان

317222_60_1639473853


الوكيل الإخباري- مر حوالي الشهر على وفاة الممثل السوري شادي زيدان ، شقيق الممثل ايمن زيدان الذي شارك متابعيه حزنه وغصته ووجعه لفراق شقيقه الاصغر الذي اصيب بعارض صحي مفاجئ.

اضافة اعلان


وبعد مرور اسابيع على وفاة شادي، انتشرت اخبار تتحدث عن تدهور الحالة الصحية لـ ايمن الذي لم يتقبل حتى الآن حقيقة وفاة شقيقه.


وبحسب ما ورد في موقع "الفن"، فإن الشائعات التي انتشرت عن ايمن تقول انه حاليا في "حالة صعبة جداً".


وتابع المصدر ان ايمن يمر في مرحلة إكتئاب، إنعكست على صحته الجسدية، اذ ان الممثل الشهير بات بالكاد يأكل أو ينام، و يقضي وقته في التدخين وشرب القهوة، وذلك رغم محاولة أولاده وشقيقه الممثل وائل زيدان الإنتباه الى صحته.


وبالرغم من كمية الحزن التي يعيشها ايمن زيدان اثر فقدان شقيقه، الا ان اي من المصادر الرسمية لم تؤكد تدهور صحة ايمن زيدان، لذا تبقى هذه الاخبار ضمن اطار الشائعات.

 

الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمد-إمام

محمد إمام يقدم "شمس الزناتي" مع ياسمين صبري

fdc16e7f-0122-4090-958a-b7105a211f6b

ماذا قال بيومي فؤاد عن مسلسل «الكبير أوي»؟

c80d17cf-0c91-43e1-8458-ce302124f521

وفاة الإذاعية المصرية "أبلة فضيلة".. وهذه أبرز محطاتها

image

عادل امام يهنئ بقدوم رمضان -صورة

elaosboa61740

تعرف إلى موعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان

أخبار متعلقة
441719Image1

شاهد .. ظهور مؤثر لشادي زيدان برفقة شقيقه أيمن زيدان في برومو مسلسلهما الرمضاني2023

223599

جمال سليمان يرد على انباء اهانته للراحل شادي زيدان

2202318144624822997989

فيديو .. هذا آخر ما قاله شادي زيدان عن شقيقه ايمن قبل وفاته بأيام !

440465Image1

هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

image (48)

تعرف على القصة الكاملة لوفاة الفنان شادي زيدان

شادي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان