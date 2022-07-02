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السبت، 02-07-2022 01:31 م

أنباء عن وفاة الفنان صلاح السعدني ونقابة الفن المصرية ترد

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الوكيل الإخباري-رد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، على شائعات وفاة الفنان القدير صلاح السعدني.

وقال منير، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن ما يتردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني، شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان بخير وبصحة جيدة، ويتواجد في منزله.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولوا خلال الساعات الماضية، شائعات حول وفاة الفنان صلاح السعدني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

يذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 ، وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

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