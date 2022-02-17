أنت لي تقود رامي عياش لتصدر ترند يوتيوب وتويتر

الوكيل الإخباري - حقق الفنان اللبناني رامي عياش نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة “أنتِ لي” التي أطلقها على قناته الرسمية في يوتيوب وتطبيق أنغامي يوم 14 فبراير الجاري بالتزامن مع عيد الحب.





اضافة اعلان

وتصدرت الأغنية الترند في تويتر ويوتيوب، حيث حققت الترند رقم واحد في تويتر، والـ 13 في يوتيوب بعدما حصدت أكثر من 448 ألف مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من طرحها.





وحظي البوب ستار بإشادة كبيرة من زملائه الفنانين والمتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة، وبأداء رامي فيها.





وتميز فيديو كليب الأغنية الذي جاء باللون الأبيض والأسود بفكرته التي تتحدث عن عاشقين يمرّان بخلافات وانشقاقات رغم الحب الذي يجمعهما، لينفصلا بعد ذلك، وترتبط بشخص آخر لينفجر حبيبها غضبًا، رافضًا التفريط فيها والابتعاد عنها.





218