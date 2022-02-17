الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

وزارة العمل تعلن عن يوم وظيفي للإناث بلواء دير علا

الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - أسماء

الخصاونة: الأمانة تدرس الدخول بحصة مالية لإنهاء مشروع "أبراج السادس"

الخميس، 17-02-2022 03:27 م

أنت لي تقود رامي عياش لتصدر ترند يوتيوب وتويتر

2020_3_1_22_50_34_215


الوكيل الإخباري - حقق الفنان اللبناني رامي عياش نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة “أنتِ لي” التي أطلقها على قناته الرسمية في يوتيوب وتطبيق أنغامي يوم 14 فبراير الجاري بالتزامن مع عيد الحب.

اضافة اعلان

وتصدرت الأغنية الترند في تويتر ويوتيوب، حيث حققت الترند رقم واحد في تويتر، والـ 13 في يوتيوب بعدما حصدت أكثر من 448 ألف مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة من طرحها.

وحظي البوب ستار بإشادة كبيرة من زملائه الفنانين والمتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة، وبأداء رامي فيها.

وتميز فيديو كليب الأغنية الذي جاء باللون الأبيض والأسود بفكرته التي تتحدث عن عاشقين يمرّان بخلافات وانشقاقات رغم الحب الذي يجمعهما، لينفصلا بعد ذلك، وترتبط بشخص آخر لينفجر حبيبها غضبًا، رافضًا التفريط فيها والابتعاد عنها.

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ياسمين-صبري

ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في شوارع نيويورك - صور

16673

ماجد المهندس يطلق أغنية قررت أسولف

a79d5113e2e6b1cb19027ad2eb8ac3417be92d31-210721095307

خبر خطوبة فاطمة الأنصاري يشعل السوشال ميديا - صورة

حسين-الجسمي

حسين الجسمي يطرح اغنية انتي أعيادي - فيديو

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

شاهد..محمد رمضان يشارك ذوي الهمم التقاط الصور في الشارع

image (5)

الموسيقيين تتهم عمر كمال بالكذب والتضليل

أخبار متعلقة
drb-ramy-aayash-dnya-ya-dnya-900x600-1

رامي عياش يتصدر الترند بعد إطلاقه تيرز أغنية أنتِ لي

1-1463179

شاهد..ياسمين عبد العزيز تراند على السوشال ميديا

127-184258-actor-died-30-years-ago-leads-trend-egypt_700x400

عبدالله غيث توفي قبل 29 عاما يتصدر الترند في مصر

242a3e9e-0b27-420e-a3a5-8696b9774076

جوزيف عطية يطرح اغنية منحكم على الناس - فيديو