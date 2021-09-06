أنجلينا جولي: العالم أسوأ في الـ 20 عاماً الأخيرة

الوكيل الإخباري - أكدت الممثلة العالمية أنجلينا جولي أن "العالم بأسره يواجه وضعاً أكثر سوءاً في الـ 20 عاماً الأخيرة، لافتة إلى أن "لدينا عدداً أكبر من النزاعات غير المحلولة وملايين أكثر من اللاجئين.

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وأضافت أنها "ترى التطورات في أفغانستان بمنزلة مثال على وجود إخفاق سياسي منهجي، موضحة أن "أفغانستان ليست مجرد زلة أو حالة منفردة، إنها تمثل نموذجاً، وعقوداً من الإهمال لحقوق الإنسان".

وتابعت:أفكر في جميع النساء والفتيات اللاتي لا يعرفن الآن ما إذا كان سيمكنهن الذهاب إلى العمل أو المدرسة مجدداً أم لا. وأفكر في الشباب الأفغان الذين لديهم مخاوف من أن يفقدوا حرياتهم، أرى أن أميركا أخطأت في هذا الملف".

المصدر - لبنان 24