أنجلينا جولي تخطف الأنظار بجمالها وإطلالتها بأحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - أطلت النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي يوم أمس، في مهرجان روما السينمائي بدورته الـ16، حيث حضرت عرض فيلمها الجديد The Eternals.

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أنجلينا البالغة من العمر 46 عاماً خطفت الأضواء بفستان فضي من Atelier Versace، وبدت مبهرة بلوك الشعر الطويل المنسدل، ومكياجها الناعم جداً والبسيط.

وكانت أنجلينا برفقة ابنتها شيلوه البالغة من العمر 15 عاماً، وابنتها زاهارا البالغة من العمر 16 عاماً، اللتين خطفتا الأضواء أيضاً حيث أنهما كبرتا بشكل ملحوظ.

والتقطت أنجلينا الصور مع نجوم العمل، كيت هارينغتون وكلوي زاوو وجيما تشان وريتشارد مادن.











المصدر - الفن