أنجلينا جولي تكشف عن حقيقة صادمة متعلقة بـ براد بيت

الوكيل الإخباري - اثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كشفها انها كانت تخاف على اولادها عندما كانت مع النجم العالمي براد بيت، قائلة: "كنت خائفة على سلامة أبنائي عندما كنت مع براد بيت"، دون ان توضح سبب هذا الخوف، الا ان براد بيت لم يعلّق بعد على حديثها.

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وكانت أنشأت أنجلينا جولي صفحة رسمية على موقع التواصل الإجتماعي، وأول صورة نشرتها تعليقاً على الأحداث الجارية في أفغانستان، وهي عبارة عن رسالة تسلمتها من فتاة أفغانية. وعبّرت الفتاة التي حجب إسمها عن مخاوفها من حركة طالبان وكيف تعيش وأسرتها في قلق يومي، كما أعربت عن مخاوفها ألا تستطيع الذهاب إلى المدرسة.

المصدر - الفن