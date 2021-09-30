الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 02:41 م

أنجلينا جولي تنشر كتابها الجديد لتمكين المراهقين من التحدث علنًا ضد الظلم

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الوكيل الإخباري - عملت الممثلة الاميركية أنجلينا جولي مع منظمة العفو الدولية Amnesty، على اصدار كتاب يهدف الى تمكين المراهقين ومساعدتهم بالدفاع عن حقوقهم.

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ونشرت الممثلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غلاف الكتاب بعنوان Know your rights and claim them معلقة على الصور"الشباب هم في الخطوط الأمامية للنزاع والنزوح والاضطهاد على مستوى العالم.

 

في الوقت نفسه، هم من أكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان." ساعد العديد من النشطاء الشباب الملهمين في تأليف الكتاب الذي كتبته انجلينا بالتعاون مع المحامية الدولية لحقوق الانسان جيرالدين فان بورين.

 

المصدر - الفن 

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