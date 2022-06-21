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الثلاثاء، 21-06-2022 04:30 م

أنغام تحتفل بعقد قران شقيقها في أجواء عائلية -صورة

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل عقد قران الموزع الموسيقي خالد محمد علي شقيق الفنانة أنغام في حفل اقتصر على أسرة العروسين.

وحضرت الفنانة أنغام ونجليها عبد الرحمن وعمر الحفل، وظهرت أنغام في الصورة وهي ما زالت تحمل الحامل الطبي الخاص بيدها.

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الجدير بالذكر أن أنغام كانت قد أجرت الشهر الماضي جراحتين دقيقتين في الكتف واليد، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، وكانت تسبب لها آلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها.

 


 

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