أنغام تحتفل بميلاد ابنها الأكبر - صور

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيوم ميلاد ابنها الأكبر عمر الـ24، حيث شاركت، جمهورها بصور من الاحتفال العائلي وتمنت لابنها السعادة والنجاح.



ونشرت أنغام على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع ابنها الذي بدا شاباً وكتبت على الصورة تعليقاً قالت فيه: "عقبال 100 سنة يا عمري.. يا حبيب أمك".

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كما نشرت أنغام صورة ظهرت فيها مع ابنيها عمر وعبد الرحمن، كما ظهرت والدتها في ظهور نادر لها حيث لا تنشر أنغام صورا كثيرة معها.

المصدر - لها