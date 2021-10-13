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الأربعاء، 13-10-2021 02:36 م

أنغام تحيي ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة - صورة

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الوكيل الإخباري - أنغام أحيت اليوم ذكرى وفاة أختها الفنانة الراحلة غنوة، ونشرت صورة على حسابها بانستغرام، كشفت بها أنغام عن تاريخ وفاة أختها غنوة وعن زيارتها لقبر أختها الراحلة إحياء لذكراها، ووجهت لها عدة أدعية على حسابها بانستغرام.

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وأحيت اليوم الفنانة أنغام ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة، ونشرت صورة لها على خاصية ستوري بحسابها بانستقرام، كشفت من خلالها عن زيارتها لقبر أختها الراحلة غنوة في ذكرى وفاتها، ونشرت أيضاً أنغام عدة أدعية تعليقاً على صورة قبر أختها الراحلة، وقالت: "اللهم أغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة"، وتلقت أنغام عشرات الرسائل من جمهورها لمواساتها في ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة.

 

وتوفيت الفنانة الراحلة غنوة محمد علي سليمان، أخت الفنانة أنغام من والدها، في أكتوبر عام 2018، وذلك بعد تعرضها لحادث سير، وأحدث خبر وفاتها وقتها صدمة كبيرة في الوسط الفني وللجمهور، خاصة بعد أن بدأت خطواتها الاولى في مجال التمثيل والغناء في ذلك الوقت، واشتهرت من خلال دورها في مسلسل "الأب الروحي"، وكذلك اشترك ابنها "ياسين" في عدة أعمال تمثيلية مؤخراً.

 

المصدر - هي

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