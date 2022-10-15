أنغام ترفض غناء شارة هذا المسلسل 'الألحان لا تليق بي'

الوكيل الإخباري - رفضت الفنانة المصرية أنغام غناء شارة مسلسل "هوانم غاردن سيتي"، مشيرة إلى أن اللحن لا يليق عليها، وطلبت من الملحن راجح داوود، بأن تغني التتر الفنانة هدى عمار بدلا منها.

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وقالت الفنانة أنغام: "سمعني اللحن، وقولتله مش لايق عليا، قولتله دة تغنيه هدى أحلى مني بكتير.. ممكن هي متعرفش الحكاية دي".

وأوضحت أنغام أن اللحن يليق على هدى عمار أكثر وأن صوتها جميل ورايق، وأوضحت خلال تقديمها برنامج "أنغام"، على شاشة "DMC" أن الفنانة هدى عمار، كانت زميلتها، واشتركا معا في كورال الأطفال.



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