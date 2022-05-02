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الإثنين، 02-05-2022 10:44 ص

أنغام تشارك في مسلسل الاختيار 3

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الوكيل الإخباري - علقت الفنانة أنغام على مشاركتها في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار3" بعد غناء النشيد الوطني بصوتها في نهاية الحلقة.

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وقالت أنغام عبر حسابها على انستغرام: "شكرا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم، شكرا جزيلا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته”، تحيا مصر انغام".

 

واختتمت أحداث الحلقة التي حملت اسم "النهاية" بعرض النشيد الوطني بصوت أنغام مصحوبا بصور شهداء القوات المسلحة والشرطة.

 

نواعم

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