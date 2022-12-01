أنغام تغادر المستشفى وطبيبها يكشف حالتها الصحية

الوكيل الإخباري-كشف الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للنجمة أنغام عن خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، مؤكدا أن حالتها الصحية شهدت تحسنا كبيرا خلال اليومين الماضيين، ولكنها فضلت التواجد في المستشفى ليومين إضافيين حتى تتماثل للشفاء بشكل كامل.





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وكانت الفنانة أنغام تعرضت الأيام الماضية لأزمة صحية طارئة استدعت إجراءها عملية جراحية بسبب معاناتها من نزيف حاد، وبعد عودتها إلى منزلها عانت من مضاعفات خاصة بالعملية الجراحية التي أجرتها، وأصيبت بالتصاقات في الأمعاء مما سبب لها انسداد معوي، ما اضطرها للدخول للمستشفى التي تمكث بها حاليًا.

اليوم السابع

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