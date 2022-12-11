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الأحد، 11-12-2022 09:29 ص

أنغام تكشف سبب رفص تلقيها العلاج

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الوكيل الإخباري-كشفت المطربة أنغام لأول مرة السر وراء رفضها التام تركيب أنابيب حنجرية لمساعدتها على التنفس الصناعي بعد التخدير الكامل قبل الخضوع لجراحتها الأخيرة، مؤكدة أنها فقدت صوتها وهي بعمر الـ17 عاماً، وبعد الفحص الطبي اكتشفت أنها مصابة بحساسية تتسبب في تكوين حبيبات على الأحبال الصوتية، ولا زالت تخضع لعلاج دوري من هذا المرض.

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توجهت الفنانة أنغام، بالشكر إلى كل محبيها وجمهورها على مشاعر الحب والدعوات التي صاحبت مرضها الفترة الماضية.


وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أنها عانت من مشكلة كبيرة فقدت على أثرها قدراتها الصوتية عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، وأن المرض تمثل في صورة ظهور حبيبات على الأحبال الصوتية، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض حساسية الأحبال الصوتية، الأمر الذي استدعاها إلى التوجه بطلب إلى الطبيب المعالج؛ لتجنب تركيب الأنابيب الحنجرية، وإيجاد حل آخر، والذي تمثل في استخدام البنج النصفي أثناء العملية؛ الأمر الذي مثل ضغطاً إضافياً على الأطباء.

 

سيدتي

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