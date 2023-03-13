أنغام تكشف مفاجآت حفل ليلة صوت مصر في الرياض

الوكيل الإخباري- كشفت المطربة أنغام عن مفاجآت حفلها المنتظر في موسم الرياض، المقرر تنظيمه يوم 17 من مارس الجاري، بعنوان «ليلة خاصة مع صوت مصر»، مؤكدة أنها ستقدم أغنيات جديدة لأول مرة، وأشارت إلى أن هذا الحفل يمثل «ليلة غير اعتيادية بالنسبة لها»، وتركز الآن على التحضير له بشكل مميز.



أضافت أنغام خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: «ليلة صوت مصر بالرياض، هتكون ليلة مميزة بإذن الله، وبنحضر نفسنا تحضير كبير عشان هي ليلة غير اعتيادية وعايزين نقدم فيها حاجة متقدمتش قبل كدة».



وتابعت: «هنغني أجدد الأغاني الموجودة وأغاني مغنتهاش قبل كدة».



وواصلت قائلة: «فيه مجموعة أغاني نازلة قريباً بعد العيد إن شاء الله، وحتى الآن لم أغني أي تتر من تترات المسلسلات المقرر عرضها في رمضان».



سيدتي

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