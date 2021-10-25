أنغام تلغي متابعة مجدي الهواري بعد شائعة ارتباطهما

الوكيل الإخباري - انتشرت شائعات في الفترة الماضية تفيد بارتباط الفنانة أنغام بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل، جاء ذلك عقب ظهورهما في أكثر من مناسبة مع بعضهما البعض، كان آخرها تواجدها على مسرح كايرو شو لمشاهدة مسرحية ياما في الجراب يا حاوي" للفنان الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري.

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وكانت أنغام، قد عبرت عن استيائها الشديد بسبب تداول أخبار خاطئة عنها، وكتبت من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها كفاية سخافة يا سخيف منك ليه أنغام".

وفي خطوة أخرى منها، ألغت أنغام متابعته عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

المصدر - نواعم