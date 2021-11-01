أنغام تنتظر فصل الشتاء بفارغ الصبر لهذا السبب

الوكيل الإخباري - سألت الفنانة المصرية أنغام متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي لماذا لا ينتهي الصيف؟ وذلك بعد تقلب درجات الحرارة في مصر.

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تفاعل معها المتابعون معتقدين انها متشوقة إلى قدوم الشتاء لان لديها ألبوم جديد تود طرحه في فصل الشتاء.

بشرها البعض بأن الارتفاع بدرجات الحرارة "مؤقت" وان الشتاء سيأتي قريبا، بينما رد البعض الآخر بالربط بين بعض الأغاني الرومانسية الحزينة لأنغام وبين فصل الخريف.

وتوقعت متابعة أخرى ان أنغام تتكتم عن ألبوم جديد من المقرر طرحه بموسم الشتاء وقالت: اكيد مجهزه البوم شتوي يا انغام وعايزه الشتاء عشان تنزليه.

المصدر - الفن

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