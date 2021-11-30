أنغام توثق بصمتها في بوليفارد الرياض - صورة

الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة أنغام حفلاً جماهيرياً كبيراً بموسم الرياض بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، حيث حققت من خلاله نجاحاً كبيراً حيث حمل الحفل لافتة كامل العدد.



وبعد نجاح حفلها الذي أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالرياض، وثقت النجمة أنغام بصمتها فيWall of fame في بوليفارد الرياض.





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وكانت أنغام قد طرحت مؤخراً أغنيه "هتشتاقوا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".











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