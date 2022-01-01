السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 12:11 م

أنغام ضيفة أبلة فاهيتا في الدوبلكس - فيديو

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الوكيل الإخباري - حلت الفنانة أنغام ضيفة على برنامج "في الدوبلكس" مع الدمية أبلة فاهيتا وذلك في الجزء الثاني من اللقاء الذي أذيع على قناة "ONE" في ليلة رأس السنة الميلادية، حيث أكدت أن سنة 2021 مرت بسهولة ولكنها "عقربت شوية"، موضحة أنها حين تكون على المسرح تعطي الإيحاء أنها تنظر إلى الجمهور كثيرًا ولكنها لا تفعل ذلك، لأن هناك بعض التصرفات قد تشتتها، ولهذا تتجنب التركيز مع الجمهور وتحاول تقمص الشخصية التي تغني عنها.

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