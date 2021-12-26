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الأحد، 26-12-2021 01:16 م

أنغام وأصالة تجتمعان لأول مرة بعد خلافاتهما في حفل موسم الرياض

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الوكيل الإخباري - أزاح المستشار تركي آل الشيخ، الستار عن أضخم حفل عربي فني في "موسم الرياض" يقام لأول مرة، ليلة 31 ديسمبر يجمع 13 نجماً يتقدمهم "فنان العرب"، وتشارك فيها النجمتان أصالة وأنغام. تقدمه الهيئة العامة للترفيه من تنظيم واشراف روتانا.

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وأشعلت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث "غوغل" واصبحت "تريند"، ليكون بداية جديدة لعام 2022. 

ومن أبرز نجوم الحفل كل من: أصالة، أنغام، احلام، أسماء لمنور، عبد المجيد عبدالله، نوال الكويتية، محمد عبده، ماجد المهندس، وغيرهم.


وتوجه الأستاذ سالم الهندي، بالشكر لآل الشيخ، قائلاً: "نشكر ثقة أبوناصر والفكرة جديدة بمضمونها وأهمية نجومها سنراهم فيها يغنون مجتمعين سويا".


المايسترو وليد فايد يقود فرقة الاوركسترا الموسيقية في هذا الحدث الفريد والمفاجأت ستتوالى.

 

المصدر - نواعم 

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