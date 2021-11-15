أنوشكا تنجو من هجوم غير متوقع عليها - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، يكشف هجوم أحد الكلاب المدرّبة على الفنانة أنوشكا.





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وأظهر الفيديو وقوف شخصين يمسكان بكلبين في ممشى بالكمباوند، وتظهر أنوشكا برفقة كلبتها، وفجأة يهاجمها أحد الكلبين الذي لم يكن مقيّداً بسلسلة، فترفع كلبتها عن الأرض وتدافع عنها، خشية أن يعضها الكلب، ويتدخّل أحد الأشخاص محاولاً إبعاد الكلب عنها.





وحرّرت أنوشكا محضراً اتهمت فيه صاحب الكلب بعدم السيطرة على كلبه، مما عرّضها وكلبتها للخطر، وعند معاتبته بدأ بشتمها، وأكدت في التحقيقات أنها فوجئت بأحد الكلبين يهاجمها، فحملت كلبتها لحمايتها، وطلبت من مالك الكلب السيطرة عليه، إلا أنه اعتدى عليها لفظياً بسيل من السباب... وبعد إدلاء أنوشكا بأقوالها، أمرت جهات التحقيق بصرفها، وطلبت التحريات حول الواقعة.

المصدر- لها