السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 01:25 م

أول أغنية لبنانية تتخطّى الـ 300 مليون مشاهدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - تخطّت أغنية "شو حلو" للفنان زياد برجي عتبة الـ 300 مليون مشاهدة على "يوتيوب" لتكون بذلك أوّل أغنية لبنانية تحقق هذا الرقم القياسي.

وقد أطلقت شركة "وتري"، الوكيل المباشر لكافة المتاجر الرقمية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، فيديو إحتفالي للأغنية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة برجي الرسمية على يوتيوب، التي تخطّت المليون مشترك وهي القناة الأولى التي حصدت هذا العدد من بين الفنانين الشباب اللبنانيين، مباركةً لزياد هذا النجاح الساحق على الأغنية التي كتبها، لحنّها و غنّاها بنفسه، ووزعها جيمي حداد.

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المصدر - لها 

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